المحكمة الادارية توافق على مطلب إيقاف تنفيذ قرار منع اسكندر الرقيق من السفر

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 21:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أن الرئيس الأول للمحكمة الادارية وافق على مطلب ايقاف التنفيذ الذي تقدم به الناشط السياسي اسكندر الرقيق ضد قرار منعه من السفر الى تركيا.

وجاء في حيثيات مطلب ايقاف التنفيذ أن الناشط السياسي اسكندر الرقيق لم يتمكن من السفر الى تركيا بسبب تفشي جائحة كورونا، وهو يشغل منصب مدير عام شركة ليبية تركية.

وأضاف العارض أنه تقدم الى مصالح الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفر الى تركيا مؤخرا الا انه تم منعه من ذلك.

وبعد اطلاعه على مستندات الطعن وافق الرئيس الأول على مطلب ايقاف تنفيذ قرار المنع من السفر .

المصدر - موزاييك

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