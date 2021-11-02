رئيس الجمهورية يشرف على موكب لتكريم ابطال تونس في الالعاب البارلمبية وكرة السلة والكرة الطائرة

حرصا منه على تشجيع الرياضيين المتفوّقين في كل الاختصاصات وتحفيزهم على تشريف تونس ورفع رايتها عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تكريم المنتخب الوطني التونسي المشارك في الألعاب البارلمبية طوكيو 2021، والمنتخب الوطني للأكابر لكرة السلة الفائز بالبطولة الإفريقية للأمم لسنة 2021 والمنتخب الوطني للأكابر للكرة الطائرة الحائز على بطولة أمم إفريقيا لسنة 2021.وكانت عناصر المنتخب التونسي تالقت خلال دورة الالعاب البارلمبية التي اقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021 باحرازها 11 ميدالية (4 ذهبيةو5 فضية و2 برونزية) تحققت جميعها في اختصاص العاب القوى.كما تمكن المنتخب التونسي لكرة السلة من التتويج بالبطولة الافريقية للامم التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021 بتغلبه في الدور النهائي على نظيره الايفواري 78-75. وهو اللقب القاري الثالث والثاني على التوالي في سجل كرة السلة التونسية في هذه المسابقة.ونسج المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نفس المنوال باحرازه لقب البطولة الافريقية للامم التي استضافتها كيغالي ايضا من 7 الى 14 سبتمبر 2021 اثر تفوقه في الدور النهائي على نظيره الكاميروني 3-1. وعزز المنتخب التونسي بفضل هذا التتويج الافريقي الثالث على التوالي رقمه القياسي كاكثر منتخبات القارة فوزا بالمسابقة بمجموع 11 لقبا.