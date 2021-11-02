مسابقة فورتونا Ooredoo: العودة المميزة

بلاغ صحفي -



سيارة شهريا ومبالغ مالية نقدية أسبوعية وشهرية للربح





تواصل Ooredoo مسار ألعاب الإرساليات القصيرة وتعلن انطلاق النسخة الجديدة من المسابقة الكبرى فورتونا 2021 مع مزيد من الهدايا طيلة أشهر. تخصص اللعبة المتمثلة في جملة من الأسئلة حصريا لمشتركي Ooredoo وتمكّنهم من الفوز بسيارة ومبالغ نقدية أسبوعية وشهرية. موعد جديد مع الثقافة العامة والجوائز في شكل جديد لتجربة الحريف بعيدا عن الخدمات العادية.







بين الرياضة أو الثقافة العامة أو السينما، تسمح عملية البحث عن أجوبة باختبار معارف المشترك مع إمكانية الفوز بجوائز. تضمّ القائمة جوائز عديدة في فترات متعددة حيث تمّ تخصيص جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 3000 دينار تونسي لكلّ فائز وجائزة نقدية شهرية بقيمة 10.000 دينار تونسي لكلّ فائز. أعدّت Ooredoo جائزة كبرى شهرية تتمثل في سيارة رينو كليو بقيمة 45.500 دينار تونسي.



انطلقت المسابقة الكبرى فورتونا 2021 بتاريخ 20 أكتوبر 2021 مع فتح باب المشاركة بطرق متعددة على غرار الإرسالية القصيرة أو Chatbot أو التطبيقة My Ooredoo أو الموقع الإلكتروني للمشغّل.



لمحاولة الفوز بأحد الجوائز، تكفي الإجابة على الأسئلة المطروحة من خلال الارساليات القصيرة وانتظار إعلان قائمة الفائزين على صفحة Ooredoo على الفيسبوك.



تنظّم اللعبة دون موجب شراء ويمكن للحرفاء المشاركة مجانا طيلة ثلاثة أشهر.





