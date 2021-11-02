وزير الشؤون الدينية يؤكد ضرورة العمل على مزيد إشعاع المعهد الأعلى للشريعة بتونس

Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 15:50 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أدّى الدكتور إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية صباح اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، زيارة إلى المعهد الأعلى للشريعة بتونس بمناسبة تولي الدكتور عفيف الصبابطي مهامّه مديرا للمعهد.

وكانت الزيارة مناسبة تعرّف خلالها الوزير على إطارات المعهد وموظفيه واستمع إلى مشاغلهم واقتراحاتهم، مؤكّدا على ضرورة العمل لمزيد إشعاع المعهد من خلال الدورات التكوينية الموجّهة إلى الوعاظ والإطارات المسجدية بمختلف أصنافهم، بتنويع البرامج والانفتاح على مختلف الاختصاصات والمجالات الدينية والفكرية والإدارية بما يساعد المتكوّنين على تحسين أدائهم للقيام بالمهام الموكولة إليهم.

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