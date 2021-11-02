حادثة محكمة الاستئناف بمدنين: وزيرة العدل تأذن للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالموضوع

على إثر الحادثة التي جدت أمس الاثنين 01 نوفمبر 2021 بمحكمة الاستئناف بمدنين، أذنت وزيرة العدل ليلى جفال للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالموضوع وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بصفة عاجلة حول مجريات الحادثة المذكورة ، و كلّفت المدير الجهوي للعدل بمدنين بتوفير الإحاطة اللازمة للعون المتضرر و متابعة وضعيته صحيا ونفسيا.



كما دعت وزيرة العدل كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين و الوكيل العام لديها والمدير الجهوي للعدل إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي النقابة الأساسية للعدلية بالمحكمة لتجاوز الإشكاليات المطروحة، مؤكدة على ضرورة التقيّد باحترام علوية القانون وضمان حسن سير المرفق العدلي في إطار الاحترام المتبادل بين كل مكونات الأسرة القضائية و خاصة فيما بين القضاة و الكتبة و المحامين وغيرهم من مساعدي القضاء.





وكانت محاكم دائرة الاستئناف بمدنين دخلت بداية من اليوم في إضراب مفتوح تمّ بمقتضاه تعليق العمل باستثناء الحالات الاستعجالية والموقوفين وذلك بقرار من النقابة الاساسية لاعوان العدلية على خلفية حادثة اعتداء بالعنف تعرّض لها يوم امس الاثنين احد الاعوان بالمحكمة اثناء اداء وظيفته من قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف استوجبت نقل العون الى المستشفى الجامعي في مدنين وفق ما أورده بيان صادر أمس عن النقابة.



ووصف البيان الحادثة بالمشينة ومسّت من كرامة اعوان وكتاب المحاكم وكافة القطاع القضائي مدينا بشدة الاعتداء وهو ما يؤكّد ضرورة تفعيل الاطر الشرعية والترتيبية لحماية اعوان المحاكم.



