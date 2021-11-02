عامين سجنا في حق ابنة المحامي التى نفذت براكاج للإعلامية سحر حامد

الاعلامية سحر حامد
Publié le Mardi 02 Novembre 2021 - 11:03 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكما بعامين سجنا في حق ابنة المحامي التى نفذت براكاج منذ سنة ونصف
للإعلامية سحر حامد والاعتداء على وجهها بآلة حادة بعد إيقافها بالطريق السريعة الحمامات تونس . كما قضت المحكمة ايضا بتغريم المتهمة .

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