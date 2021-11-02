عامين سجنا في حق ابنة المحامي التى نفذت براكاج للإعلامية سحر حامد

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية حكما بعامين سجنا في حق ابنة المحامي التى نفذت براكاج منذ سنة ونصف
للإعلامية سحر حامد والاعتداء على وجهها بآلة حادة بعد إيقافها بالطريق السريعة الحمامات تونس . كما قضت المحكمة ايضا بتغريم المتهمة .
اقرأ أيضا: اعترافات منفذي البراكاج للصحفية سحر حامد
للإعلامية سحر حامد والاعتداء على وجهها بآلة حادة بعد إيقافها بالطريق السريعة الحمامات تونس . كما قضت المحكمة ايضا بتغريم المتهمة .
اقرأ أيضا: اعترافات منفذي البراكاج للصحفية سحر حامد
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