برهان بسيس: القضاء يعيش ازمة ... وقيس سعيد باش يزيد على ما بيه بالضغوط

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان" ان القضاء يعيش ازمة حقيقية.
واكد برهان بسيس ان هنالك صراعا بين القضاة من ناحية مشيرا الى ملف الطيب راشد والبشير العكرمي وبين الهيئات القضائية والسلطة التنفيذية...
وطالب بسيس بتوضيح من الرئيس هل هو حث للقضاء للعب دوره أم هو ضغط وهرسلة على القضاء
وكان رئيس الجمهورية لدى لقائه يوم الإثنين بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفّال ، استظهر بوثائق تشير إلى امتلاك أحد القضاة لعشرات العقارات.
وقال سعيّد "تواريخ العقارات التي يملكها هذا القاضي تدلّ على من تدخّل فيه ..يعرفون كيف يُغيّرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت شركات وهميّة".
ولفت سعيّد إلى أن قاضي ثاني تتعلق به عديد التجاوزات التي ارتكبها وتم إخفاء عديد الملفات وفي وقت من الأوقات رفض مد القضاء والمحكمة المختصة بالملفات التي عنده وكأنها ملفاته وهي موثقة بالفيديو خصوصا بالنسبة لقضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي".
واكد برهان بسيس ان هنالك صراعا بين القضاة من ناحية مشيرا الى ملف الطيب راشد والبشير العكرمي وبين الهيئات القضائية والسلطة التنفيذية...
وطالب بسيس بتوضيح من الرئيس هل هو حث للقضاء للعب دوره أم هو ضغط وهرسلة على القضاء
وكان رئيس الجمهورية لدى لقائه يوم الإثنين بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفّال ، استظهر بوثائق تشير إلى امتلاك أحد القضاة لعشرات العقارات.
وقال سعيّد "تواريخ العقارات التي يملكها هذا القاضي تدلّ على من تدخّل فيه ..يعرفون كيف يُغيّرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت شركات وهميّة".
ولفت سعيّد إلى أن قاضي ثاني تتعلق به عديد التجاوزات التي ارتكبها وتم إخفاء عديد الملفات وفي وقت من الأوقات رفض مد القضاء والمحكمة المختصة بالملفات التي عنده وكأنها ملفاته وهي موثقة بالفيديو خصوصا بالنسبة لقضية الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي".
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