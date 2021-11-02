عبد اللطيف المكي: الرئيس يمارس مرة أخرى الضغط السياسي العالي على القضاء

" مرة أخرى الرئيس يمارس الضغط السياسي العالي على القضاء ويستعمل معطيات يعرف الرأي العام انها بين أيادي القضاء منذ مدة وأن أحد الأحزاب التي قصدها بحديثة زارت مقره فرقة امنية بامر قضائي واخذت آلات إعلامية لتفقدها في علاقة بالملف الذي ذكره الرئيس، ليصفي معارضيه السياسيين

من يوظف القضاء؟

دعوا القضاء.."

اتهم القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد بممارسة الضغط السياسي العالي على القضاء.وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، دعا الاثنين ، القضاء الجزائي، إلى "ترتيب آثار قانونية عن تقرير محكمة المحاسبات، وعن التقارير التي تأتي من الخارج".ولدى استقباله، يوم الاثنين، بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، جدد قيس سعيد التأكيد على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه "لا يقل أهمية عن الدستور"، وفق نص بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم.وعبر رئيس الجمهورية عن استغرابه من "جدوى قرار أو تقرير تصدره محكمة (المحاسبات) بعد انتهاء المدة" (النيابية). وقال في هذا الصدد "إما أن يكون هناك قضاء، أو تكون هناك فوضى".وأشار رئيس الدولة، إلى تقرير لوزارة العدل الأمريكية حول التمويل الخارجي لثلاثة أحزاب تونسية، موضحا أن "التقرير الامريكي يؤكد صحة عقود أبرمت بين جهات رسمية (لتلك الاحزاب) وشركات علاقات عامة وضغط أجنبية".وقال، في هذا الشأن، متسائلا "الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات ووزارة العدل الامريكية.. فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب آثار قانونية لتلك الجرائم؟".