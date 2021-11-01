النائب مصطفى بن أحمد يدخل في اعتصام في المستشفى بعد التراجع عن تسوية تكاليف علاجه

دخل الاثنين 1 نوفمبر، النائب مصطفى بن أحمد بالاعتصام في المستشفى بعد تراجع مستشفى حبيب ثامر عن تعهداته بتسوية تكاليف علاجه.وفي تصريح لقناة التاسعة مساء الاثنين قال النائب مصطفى بن أحمد لا يحق لأحد أن يمنعني من حقي بعد مساهمتي لأكثر من 40 سنة في الدفع للصناديق الاجتماعية....وقال مصطفى بن أحمد في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " أمر غريب بعد أن أعلمتني مصالح إدارة مستشفى الحبيب ثامر بأن موضوع دفتر قد سوي عند خروجي أنكرت وطالبتني بدفع كامل المبلغ".واضاف مصطفى بن أحمد " ولذا قد ألجأ إلى الإعتصام بالمستشفى".