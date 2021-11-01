قناة “بية” تنطلق في بث مقابلات البطولة

عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم ندوة صحفية اليوم الاثنين 01 نوفمبر 2021 وذلك للاعلان عن امضائها لاتفاقية مع مجلس إدارة Vidor production الاسم التجاري بية لنقل مواجهات بطولة الرابطة المحترفة الأولى .وتم الاتفاق على نقل مواجهتين من كل جولة على قناة “بية تي في” طيلة الموسم الرياضي ، و من المنتظر ان تنطلق في بثها بداية من هذا الأسبوع من خلال نقل مباراة النادي الصفاقسي و اتحاد تطاوين لحساب الجولة الرابعة من البطولة .