في لقائه بمروان العباسي, رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة التقشّف في التصرّف في المالية العمومية حتى لا تُصرف الأموال في واردات تونس ليست في حاجة إليها .

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 16:08 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي.
وذكّر رئيس الدولة، في هذا اللقاء، بأن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنبع من قراءتنا لواقعنا.

كما أكّد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في المالية العمومية حتى لا تُصرف الأموال في واردات تونس ليست في حاجة إليها في هذا الوقت بالذات.

وشدّد رئيس الدولة، أيضا، على ضرورة التعويل على أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة حاجيات تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية.
من جانبه، أفاد محافظ البنك المركزي باستعداد الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، للاستجابة لمطالب تونس شرط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.




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