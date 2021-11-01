صورة اليوم: وزير الفلاحة يفتتح موسم جني الزيتون تحت شعار "بالجاوي والبخور زيتنا في العالم يدور

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 12:54 قراءة: 1 د, 45 ث
      
افتتح يوم أمس الأحد 31 أكتوبر، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود الياس حمزة موسم جني الزيتون بولاية صفاقس.
وقد شارك وزير الفلاحة في عمليّة الجني لدى افتتاحه موسم جني الزيتون بالمنطقة السقوية بشعلاب، حيث استمع لمشاغل الفلاّحين وممثّلي التقابات المهنيّة بولاية صفاقس وفق بيان وزارة الفلاحة.

وعلى هامش زيارة الوزير وافتتاح موسم جني الزيتون ظهر أحد المسؤولين وهو يضع البخور في مشهد اثار عديد التفاعلات الساخرة وعلق البعض بالقول انه تم افتتاح موسم جني الزيتون تحت شعار "بالجاوي والبخور زيتنا في العالم يدور".




بعض الأرقام

وللتذكير يحتل قطاع زيتون الزيت مكانة متميزة في النشاط الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد ويبرز ذلك من خلال العديد المؤشرات أهمها:
• على مستوى الإنتاج، حيث تقدّر المساحة الحالية بحوالي 2 مليون هك (100 مليون أصل) منها 94% مطري و6% مروي وهو ما يمثل 16% من المساحة العالمية،
ويحتلّ الزيت التونسي المكانة الثانية عالميا بعد اسبانيا، كما تحتل تونس المرتبة الأولى من حيث مساحات الزيتون البيولوجي بـ 255 ألف هك. ويبلغ عدد المستغلات 309 ألف مستغلة أي 60% من العدد الجملي للمستغلات الفلاحية، من بينها 5282 مستغلة زيتون بيولوجي سنة 2019. فيما يقدّر معدل الإنتاج خلال العشرية الفارطة بـ 204 ألف طن زيت.
• على مستوى التحويل، حيث يقدّر العدد الجملي للمعاصر بـ 1610 منها حوالي 80% نظام متواصل، و200 معصرة بيولوجية سنة 2019 بطاقة تحويل تبلغ 60 ألف طن/يوم، وتقدّر طاقة خزن الزيت 400 ألف طن منها 100 ألف لدى الديوان الوطني للزيت.
• على مستوى الترويج، يقدّر معدل التصدير (2011/2020) بـ 172 ألف طن زيت بمعدل عائدات في حدود 1150 مليون دينار، وتحتلّ تونس المرتبة الثالثة من حيث التصدير بعد اسبانيا وإيطاليا، ومن أهم الاسواق التّي تورّد الزيت التونسي (أوروبا 79%، أمريكا 16%، إفريقيا 2%، وآسيا 3%)
• على مستوى التشغيل، يساهم قطاع زيت الزيتون في خلق مواطن شغل من 30 إلى 40 مليون يوم عمل ما يعادل 20% من اليد العاملة الفلاحية، ويمثّل مورد رزق لحوالي 10% من السكان.
• على مستوى الحفاظ على البيئة، تمتصّ أشجار الزيتون ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة كما تساهم في تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف.
وتحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا في تثمين مادة المرجين من خلال فرشها بالأراضي الفلاحية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235308

Observateur  (Canada)  |Lundi 01 Novembre 2021 à 14h 03m |           
لن أعلق على المواضيع التافهة.إرتقوا يا بابنات بنوعية المواضيع لتتواصل متابعتكم و قراءتكم و لا تكونوا من فصيلة الشروق و الصباح و ما لف لفيفهم



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