تفاصيل وفاة نجل فؤاد قاسم المسؤول السابق بالنجم الساحلي و المسؤول الحالي بالجامعة التونسية لكرة السلة

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 11:35 قراءة: 0 د, 29 ث
      
افادت مصادر مطلعة لاذاعة جوهرة اف ام ان سبب وفاة فراس قاسم نجل المسؤول السابق بالنجم الساحلي و المسؤول الحالي بالجامعة التونسية لكرة السلة فؤاد قاسم ناجم عن خلاف جد بينه و بين احد الاشخاص في احد المطاعم السياحية استوجب التحول الى مركز الامن بسوسة في مرحلة اولى حيث تم تطويق الخلاف , غير ان الامر تطور في مرحلة ثانية في احد الانهج السياحية الى حد استعمال الة حادة من طرف المعتدي اسفرت عن اصابة بالغة .

ووفق نفس المصدر توجه المتضرر بسيارته الخاصة و هو مصاب في حالة حرجة الى المستشفى اين فارق الحياة عند الوصول .


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