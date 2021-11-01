نبيل عبد اللطيف مُطلقا صيحة فزع: 'الوضعية في تونس خطيرة'

الضغط الجبائي يصل إلى 40%... ويجب توجيه الدعم لمستحقيه

أطلق الخبير الإقتصادي نبيل عبد اللطيف صيحة فزع، بسبب الوضعية المالية والإقتصادية التي تعيشها تونس.ووصف نبيل عبد اللطيف الوضعية في تونس بالخطيرة على المستوى الإقتصادي، موجها رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن للتوجه إلى القطاعات والعمل على حل مشاكلها.واقترح عبد اللطيف على نجلاء بودن الإنطلاق بقطاعي الفلاحة والتجارة.وتحدث ضيف ماتينال اذاعة شمس اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021 عن ضرورة توفير مناخ سياسي مستقر يدفع إلى القيام بإصلاحات والبحث عن حلول تكون محل إجماع واتفاق.وقال إن عدة شركات تعطلت أشغالها وعائلات أصبحت مُكبلة بالديون.كما دعا نبيل عبد اللطيف إلى ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه، منتقدا انتفاع فئات غنية ومسروة الحال من الدعم الذي هو في الأساس يجب أن يكون موجها للفقراء والفئات ضعيفة الحال.وقال عبد اللطيف إن الدعم والمقدر بـ3400 مليار يجب أن ينتفع به المواطنين من الشريحة ضعيفة الحال.وكشف المتحدث أن الضغط الجبائي في تونس يصل إلى 37 و40 بالمائة.وطالب عبد اللطيف بضرورة اعتماد المنظومات الإعلامية لدولتي استونيا أو كوريا، مشددا على أنها ستساهم في القضاء على 90 بالمائة من الفساد الصغير وتمَكِنُ من توفير إحصائيات ومؤشرات صحيحة 100 بالمائة.