محامي سمير الطيب: ما يحدث في القطب القضائي المالي مخجل

Publié le Lundi 01 Novembre 2021 - 08:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انتقد اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021 عضو لجنة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سميرالطيب المحامي منجي الغريبي، ظروف المحاكمات بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.

وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر الغريبي أن ما يحدث في القطب القضائي المالي مخجل، مشددا على أنه لم يعد منارة كما كان.

وقال المتحدث إن البحث في قضية منوبه سمير الطيب انطلق من العاشرة صباحا وتواصل إلى الساعة الثالثة فجرا، متسائلا عن الطاقة والقدرة التي تُمكِن المحامي أو القاضي بمتابعة أبحاث مستمرة على مدى كل هذه الساعات.

وبين الغريبي أن الإيقافات فيها الكثير من التسرع أحيانا، معتبرا أنه أحيانا القضايا لا ترتقي أن تكون خطيرة.

وأوضح أن عقد صفقة اقتناء تجهيزات ومعدات التي من أجلها تم إيداع سمير الطيب السجن، تعود إلى سنة 2014، مشددا على أن منوبه لم يُوقع على أي شيء بما أن الصفقة انتهت.



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