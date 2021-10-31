عبير موسي: البلاد ذاهبة إلى الهاوية بعد 3 أشهر من الاجراءات الاستثنائية

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مداخلة على قناة التاسعة انها لا زالت نائبة في برلمان معلقة اختصاصاته.واضافت أنها ليست مجمدة ولا احد يستطيع تجميدها كونها منتخبة مباشرة من الشعب ولم تتورط في تزوير الانتخابات.وقالت عبير موسي ان البلاد ذاهبة إلى الهاوية بعد 3 أشهر من الاجراءات الاستثنائية.