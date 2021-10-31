موزاييك: تحويرات على رأس مناطق جهوية للحرس الوطني

علمت اذاعة موزاييك أن وزير الداخلية أصدر جملة من البرقيات المتعلقة بإدخال تحويرات على رأس مناطق جهوية للحرس الوطني، وهي كالآتي :



- تعيين محمد علي بالصغير على رأس منطقة نابل



- طارق الشابي رئيسا لمنطقة طبربة



- أحمد بالحاج الصغير على رأس منطقة التضامن .



وأكدت مصادر مطلعة لنفس المصدر أن برقيات أخرى تم اصدارها وتعلقت بتعيينات على رأس عدد هام من الادارات الفرعية بمختلف الادارات المركزية والعامة للحرس الوطني.



وشملت التحويرات التي تدخل حيز التنفيذ بتاريخ غد الاثنين 1 نوفمبر القادم، الادارات الفرعية للأمن السياحي، للاستعلام والأبحاث، مكافحة المخدرات، الأبحاث الاقتصادية والمالية، والادارة الفرعية لمكافحة الاجرام ، وادارة المخابر .



ومست التحويرات التي ناهزت الاربعين تحويرا ادارات ومصالح بادارة حرس المرور، وحرس السواحل، وادارة رصد المتفجرات والمواد المتفجرة، بالاضافة الى عدد من من المصالح والادارات بأقاليم تابعة للحرس الوطني.



