زياد الهاني بخصوص وضعية قناتي نسمة والزيتونة: مجلس الهايكا غير قانوني ومشبوه وقراراته مجحفة وظالمة

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 13:38 قراءة: 0 د, 25 ث
      
جدد السبت 30 أكتوبر، الاعلامي زياد الهاني انتقاده لقرارات الهايكا بغلق قناتي نسمة والزتونة واعتبرها قرارات مجحفة وظالمة وغير قانونية وجريمة في حق العاملين فيها مشيرا الي انها قرارات ذو صبغة سياسية.

وأضاف الهاني بأن مجلس الهيئة مشبوه وغير قانوني بنص المرسوم 116 المنظم للهيئة الذي ينص على انتهاء ولاية جميع أعضائها في 2019.

وأفاد بأنه قام ومجموعة من الاعلاميين بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتصحيح الوضع القانوني لمجلس الهيئة وقال ان الرئيس فضّل ابقاء وضعية المجلس على ما هو عليه لتشغيله لحسابه.


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