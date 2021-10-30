5 سنوات سجنا لطفل قتل شقيقته المريضة خنقا

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 11:32 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حكمت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الاطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس ب5 سنوات سجنا في حق طفل قاصر عمره 15 سنة اتهم بقتل شقيقته المريضة خنقا داخل منزلهم بجهة العمران الشمالي.

وباستنطاق الطفل بين أنه لم يكن يقصد قتل أخته التى كانت تعاني من أمراض نفسية جعلت من والده يصطحبها للعلاج في الخارج لكنها لم تشفى ،موضحا أنه في يوم الواقعة انتابتها حالة هستيريا كبيرة جدا وصلت بها إلى حد الاعتداء على وجهها وجسدها فقام بمسكها من يدها ثم خارت قواها وسقطت أرضا فوضع يداه على فمها حتى لا تصرخ قويا إلا أنها توفيت وفارقت الحياة.

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