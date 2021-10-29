سيدي بوزيد:الاحتفاظ ب4 مسؤولين ومقاول

مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي
Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 17:59 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الجمعة ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت بالاحتفاظ ب 4 مسؤولين من بينهم مقاول و رئيس دائرة و مسؤولين اثنين و تقديم 3رؤساء مصالح يعملون بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد على خلفية شبهات فساد تعلقت بمشروع مخصص لمقاومة الفياضانات ويتمثل في جهر وادي الفكة الكائن بالنوايل بئر الحفي.

و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شانهم بخصوص الملف .

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