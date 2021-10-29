عصام الشابي: تخلي التلفزة الوطنية والحوار عن المنابر الحوارية وإغلاق نسمة والزيتونة يعيدنا الى الصوت الواحد

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك نوعا من استهداف الاعلامي مضيفا " تخلي التلفزة الوطنية والحوار وتونسنا عن المنابر الحوارية وإغلاق نسمة والزيتونة يعيدنا الى الصوت الواحد".
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" قد نجد من التبريرات ما لا يحصى و لا يعد، و لكن لا يمكن ان نغفل عن الوضعية التي انتهى اليها المشهد الاعلامي المرئي في تونس عشر سنوات بعد ثورة الحرية و الكرامة.
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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