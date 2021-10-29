عصام الشابي: تخلي التلفزة الوطنية والحوار عن المنابر الحوارية وإغلاق نسمة والزيتونة يعيدنا الى الصوت الواحد

" قد نجد من التبريرات ما لا يحصى و لا يعد، و لكن لا يمكن ان نغفل عن الوضعية التي انتهى اليها المشهد الاعلامي المرئي في تونس عشر سنوات بعد ثورة الحرية و الكرامة.

مشهد بدأت تتقلص فيه مساحة الرأي و الرأي الاخر الى الحد الادنى إثر قرار إداري للتلفزة الوطنية بعدم تناول الشأن السياسي بعد 25 جويلية و تخلي قنوات الحوار التونسي و قرطاج و تونسنا "تلقائيا" عن برمجة المنابر الحوارية التي أثثت بها شبكة برامجها طيلة السنوات الماضية ،وصولا إلى غلق قنوات الزيتونة و نسمة و تهديد قناة حنبعل بان تلقى نفس المصير ...حتى أن قناة التاسعة أصبحت تشكل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة .

تعديل المشهد الاعلامي لضمان التعدد و التوازن ضروري و مطلوب ،و لكن في كل الاحوال ليس مقبولا ان ينتهي بنا "تطبيق " القانون الى إلعودة بالإعلام الى البث باللونين الأبيض و الأسود كما كان الحال سابقا .

المطلوب تنظيم التعدد لا إلغاؤه."

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك نوعا من استهداف الاعلامي مضيفا " تخلي التلفزة الوطنية والحوار وتونسنا عن المنابر الحوارية وإغلاق نسمة والزيتونة يعيدنا الى الصوت الواحد".