عصام الشابي: تخلي التلفزة الوطنية والحوار عن المنابر الحوارية وإغلاق نسمة والزيتونة يعيدنا الى الصوت الواحد

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 14:41 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك نوعا من استهداف الاعلامي مضيفا " تخلي التلفزة الوطنية والحوار وتونسنا عن المنابر الحوارية وإغلاق نسمة والزيتونة يعيدنا الى الصوت الواحد".

وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" قد نجد من التبريرات ما لا يحصى و لا يعد، و لكن لا يمكن ان نغفل عن الوضعية التي انتهى اليها المشهد الاعلامي المرئي في تونس عشر سنوات بعد ثورة الحرية و الكرامة.
مشهد بدأت تتقلص فيه مساحة الرأي و الرأي الاخر الى الحد الادنى إثر قرار إداري للتلفزة الوطنية بعدم تناول الشأن السياسي بعد 25 جويلية و تخلي قنوات الحوار التونسي و قرطاج و تونسنا "تلقائيا" عن برمجة المنابر الحوارية التي أثثت بها شبكة برامجها طيلة السنوات الماضية ،وصولا إلى غلق قنوات الزيتونة و نسمة و تهديد قناة حنبعل بان تلقى نفس المصير ...حتى أن قناة التاسعة أصبحت تشكل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة .
تعديل المشهد الاعلامي لضمان التعدد و التوازن ضروري و مطلوب ،و لكن في كل الاحوال ليس مقبولا ان ينتهي بنا "تطبيق " القانون الى إلعودة بالإعلام الى البث باللونين الأبيض و الأسود كما كان الحال سابقا .
المطلوب تنظيم التعدد لا إلغاؤه."





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235153



En continu

Toutes les news

الجمعة 29 أكتوبر 2021 | 23 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:27 15:02 12:10 06:40 05:13
Babnet
22°
 Babnet23° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1622°-1625°-1827°-2124°-19
  • Avoirs en devises
    21273,5

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,29516 DT        1$ =2,83705 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   500,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة