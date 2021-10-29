روضة العبيدي: وقت عندك ملف مليان يلزم يتعهد به القضاء، ما نقعدوش نستناو حتى تجي كاميرا قدامي ونحط الملفات

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 11:28 قراءة: 0 د, 47 ث
      
ذكّرت الخميس 28 أكتوبر، رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ان النيابة العمومية تعمل تحت السلطة التنفيذية على غرار ما كان في عهد بن علي مع وجود اختلاف وحيد وهي أن التعليمات لا تكون الا كتابية.

وأوضحت أن النيابة العمومية لا تعمل تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء مشيرة الي أنه ورغم تحفظاتها على مجلس القضاء فإنه لا يتحمل بالأساس مسؤولية تأخر التعهد بالملفات.

وقالت مستنكرة "هانا نشوفو في العباد في الجلسات والاجتماعات تكشف في ملفات اما نورمالمون وقت عندك ملف مليان وعندك مؤيدات ما نقعدوش في هم ونحن وهنّ وهو وهذاكا ومش هذاكا وما نستناش حتى تجي كاميرا قدامي ونحط الملفات" مشددة على ضرورة تعهد القضاء بهذه الملفات.

وأضافت في نفس السياق "عندما نتحدث عن مجلس القضاء وتأخر التعهد ببعض الملفات، يلزم نوضحو الي الملفات تتعدالو باذن من وزير العدل مشيرة الي ان التفقدية العامة عند وزارة العدل والنيابة العمومية يترأسها حاليا رئيس الجمهورية وقالت "الملفات عندهم".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235142



En continu

Toutes les news

الجمعة 29 أكتوبر 2021 | 23 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:27 15:02 12:10 06:40 05:13
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1622°-1622°-1927°-2022°-18
  • Avoirs en devises
    21273,5

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,29516 DT        1$ =2,83705 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   500,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة