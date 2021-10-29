حكومة الدبيبة تنفي اتهام تونس بالسيطرة على أموال ليبيا

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 09:44 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة الأنباء التي تتحدث عن اتهام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لتونس بالضلوع في عملية السيطرة على أموال الشعب الليبي.

وأكد حمودة في بيان نشره على صفحته بالفايسبوك، أن هذه الاتهامات الموجهة لتونس لا تمثل وجهة نظر رئيس الحكومة، وتعد ” تفسير جانبه الصواب وفهم مشوه ” لكلمة الدبيبة في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة .

وأضاف حمودة أن الدبيبة تطرق للاستثمارات الليبية في الخارج، وما تعرضت له من تجميد، مشيرا لضعف القطاع المصرفي الليبي، وضرورة تحريره للحد من المشاكل التي يواجهها الليبيون، بينما تولى الحاضرون الحديث عن مصادرة أموالهم في الخارج، مثل مالطا وتونس وبلجيكا بحسب حمودة .


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