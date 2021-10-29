المكي: المستقيلون من حركة النهضة قرروا تأسيس حزب جديد

أقــر يوم الخميس القيادي المُستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي بأن بعض أفكار حركة النهضة مازالت صالحة لتسويقها في حزب جديد على غرار المصالحة بين الاسلام والديمقراطية والحداثة وقيم العصر .وقال المكي في حوار على اذاعة شمس , لقــد قررنا تأسيس حزب سياسي جديد وانشاء لجنة لمواكبة النضلات ومعالجة الوضع السياسي في البلاد.واشار المكي الى أن الحزب الجديد سيخوص غمار السياسية التي تُقدم أفكار ومشاريع وامل للتونسيين في المستقبل .ووعــد المكي بتحويل اصوات المواطنين لإنجازات وفق تصريحه.