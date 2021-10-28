سامي الفهري امام القضاء

باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس النظر فيما يعرف بقضية كاكتوس برود التى شملت الابحاث فيها كل من سامي الفهري والمديرين العامين الخمس للتلفزة الوطنية و5 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وعبد الذهاب عبد الله المستشار الاقتصادي سابقا لرئاسة الجمهورية وبلحسن الطرابلسي صهر بن علي المحال بحالة فرار وقد قررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة يوم 20 جانفي القادم استجابة لطلب الدفاع.

هذا وحضر سامي الفهري الجلسة في حين لم يحضر بقية المتهمين.



وللتذكير فان سامي الفهري غادر السجن أثر تامينه لمبلغ 4 مليون د بخزينة الدولة بعد أن اودع السجن اثر الحكم عليه ب8 سنوات سجنا ثم استأنف الحكم .



في حين حوكم بلحسن الطرابلسي ب10 سنوات سجنا.



