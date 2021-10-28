شركة النقل بالساحل تفتح بحث إداري حول حادثة تبادل عنف بين تلاميذ وسائق حافلة

على إثر ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول حدوث عراك وتبادل عنف بين بعض التلاميذ و سائق حافلة يقوم بتامين سفرات خاصة بالتلاميذ بمعتمدية النفيضة،تعلم شركة النقل بالساحل أنه فور توصل مسؤولي الشركة فرع النفيضة بالموضوع تنقلوا على عين المكان لتهدئة الأوضاع و فض الخلاف،كما أذنت الإدارة العامة لشركة النقل بالساحل منذ يوم امس الأربعاء 27 أكتوبر2021، بفتح بحث إداري فوري في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادثة قصد تحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات اللازمة.