شركة النقل بالساحل تفتح بحث إداري حول حادثة تبادل عنف بين تلاميذ وسائق حافلة

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 12:09 قراءة: 0 د, 25 ث
      
على إثر ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول حدوث عراك وتبادل عنف بين بعض التلاميذ و سائق حافلة يقوم بتامين سفرات خاصة بالتلاميذ بمعتمدية النفيضة،

تعلم شركة النقل بالساحل أنه فور توصل مسؤولي الشركة فرع النفيضة بالموضوع تنقلوا على عين المكان لتهدئة الأوضاع و فض الخلاف،

كما أذنت الإدارة العامة لشركة النقل بالساحل منذ يوم امس الأربعاء 27 أكتوبر2021، بفتح بحث إداري فوري في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادثة قصد تحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات اللازمة.


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