سمير ديلو: مقترح قيس سعيّد بخصوص البناء القاعدي و الحكم المحلي عبر لجان شعبية تخلويض وعبث

قال الخميس 28 أكتوبر، القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو إن مقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص البناء القاعدي و الحكم المحلي عبر لجان شعبية " تخلويض" وعبث.واعتبر سمير ديلو في حوار على الاذاعة الوطنية ان الانتخابات القاعدية التي يدعو إليها قيس سعيد تتشابه مع تجربة الاتحاد السوفياتي و مع تجربة الجماهيرية الشعبية في ليبيا، متسائلا" هل سنقوم بجماهيرية جديدة دون بترول ؟".واستنكر سمير ديلو استحواذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات قائلا " و هو ما لم يقع لا في حكم لمين باي و لا في حكم بورقيبة و لا في حكم بن علي ".