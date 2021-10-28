سمير ديلو: مقترح قيس سعيّد بخصوص البناء القاعدي و الحكم المحلي عبر لجان شعبية تخلويض وعبث

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 12:31 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الخميس 28 أكتوبر، القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو إن مقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص البناء القاعدي و الحكم المحلي عبر لجان شعبية " تخلويض" وعبث.
واعتبر سمير ديلو في حوار على الاذاعة الوطنية ان الانتخابات القاعدية التي يدعو إليها قيس سعيد تتشابه مع تجربة الاتحاد السوفياتي و مع تجربة الجماهيرية الشعبية في ليبيا، متسائلا" هل سنقوم بجماهيرية جديدة دون بترول ؟".
واستنكر سمير ديلو استحواذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات قائلا " و هو ما لم يقع لا في حكم لمين باي و لا في حكم بورقيبة و لا في حكم بن علي ".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235086

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 28 Octobre 2021 à 13h 24m |           
البناء القاعدي والحكم المحلي عبر لجان شعبية نابع من أيديولوجيا سياسية تدفع أصحابها إلى رؤية المستقبل وفقا لما يرغبون ويحبون ويتمنون، لا وفقا للواقع والظروف الموضوعية وتسمى الرغبوية السياسية



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