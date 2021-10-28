فتحي الجموسي: أزمة الفضلات في صفاقس جريمة متعمّدة من بعض البلديات ومرض الكوليرا أصبح قريبا

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 11:06 قراءة: 0 د, 18 ث
        
قال الاربعاء 27 أكتوبر، المحامي والناشط بالمجتمع المدني في صفاقس، فتحي الجموسي، ان بوادر مرض الكوليرا قريبة جدا بسبب تواصل تراكم الفضلات في الجهة.

وحمّل الجموسي مسؤولية ما تعيشه صفاقس الي البلديات معتبرا أن ما يحصل جريمة متعمّدة باعتبار أن بعض البلديات تحولت الي مقرات أحزاب وتعمّدت ابقاء الوضع على ماهو عليه وفق تعبيره.


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