المكي: التضييق على اتحاد علماء المسلمين تصفية حسابات لعلها تدر بعض الدولارات برياح شرقية مسمومة

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 10:37 قراءة: 0 د, 39 ث
        
قال القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان القرارات بشان اتحاد علماء المسلمين تصفية حسابات لعلها تدر بعض الدولارات برياح شرقية مسمومة".


وكان وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي أصدر قرارا يقضي بالغاء اتفاقية التعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية والغاء اتفاقية التعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.

وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" نحن مع تطبيق القانون في التعامل مع وسائل الإعلام و لكن تفوح روائح غير القانون. فاهمين البئر وغطاه،هذا من ناحية،
من ناحية أخرى كان على أصحاب وسائل الإعلام تلك أن تسوي وضعيتها من زمان، الآن عليها استرجاع حقها بالقانون.
أما اتحاد العلماء،اتفقت معه أو اختلفت،فهي تصفية حسابات بالقانون لعلها تدر بعض الدولارات برياح شرقية مسمومة."







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