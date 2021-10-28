المرزوقي يجدد التأكيد على خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية "‎‎

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 10:26 قراءة: 0 د, 18 ث
        
دعا الاربعاء 27 أكتوبر، الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس الحالي قيس سعيد.

وحذر المرزوقي من خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية " لرئيس الجمهورية داعيا الي المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع مؤكدا أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به هو "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 235079

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 28 Octobre 2021 à 10h 58m |           
حتى الديمقراطية فيها الباهي والخايب ! حتى هو لم يستقر حال أي بلد عربي منذ الإستقلال بمثل هذه الديمقراطية التي تعلمناها من الغزاة
يا سيدي، الغرب يبتزنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ولا يريدها لنا في الحقيقة لكي لا نلتحق بركب الحضارة من جديد
ولنا خير مثال في مصر، كل الدول الغربية شجبت الإنقلاب ثم تعاملت مع الوضع الجديد كأن شيئا لم يحدث

Potentialside  (Tunisia)  |Jeudi 28 Octobre 2021 à 10h 56m |           
اشتدي ازمة تنفرجي ...باسم اي شعب يتحدث ؟ مع احترامنا لبعض من ماضيه ،لكن الزمن ليس هو وليس له ...



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