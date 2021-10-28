المرزوقي يجدد التأكيد على خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية "‎‎

دعا الاربعاء 27 أكتوبر، الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس الحالي قيس سعيد.وحذر المرزوقي من خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية " لرئيس الجمهورية داعيا الي المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع مؤكدا أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به هو "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات".