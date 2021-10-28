المرزوقي يجدد التأكيد على خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية "‎‎

دعا الاربعاء 27 أكتوبر، الرئيس السابق المنصف المرزوقي إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس الحالي قيس سعيد.
وحذر المرزوقي من خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية " لرئيس الجمهورية داعيا الي المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع مؤكدا أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به هو "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات".
وحذر المرزوقي من خطورة مشروع "الديمقراطية القاعدية " لرئيس الجمهورية داعيا الي المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع مؤكدا أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به هو "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات".
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