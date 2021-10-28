سنية الدهماني: الهايكا لم تنظر لمأساة صحفيي نسمة ولعائلات تتفرج في مسلسلاتها

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن غلق قناة نسمة هو حرمان لعدد من الصحفيين والتقنيين من مورد الرزق وحرمان الأسر من متعة الفرجة في المسلسلات.
وأضافت المحامية سنية الدهماني " الهبطة على المؤسسات الإعلامية من قبل الهايكا غير بريئة ووراءها غايات سياسية واضحة".
وكان تم حجز تجهيزات البث لكل من القناة التلفزية الخاصة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم"، صباح يوم أمس الاربعاء، ووضع الشمع الأحمر على استوديوهات البث الخاصة بهما، وفق ما صرح به هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وتأتي عملية الغلق وفق السنوسي، في إطار تنفيذ قرار سابق صادرعن الهيئة يقضي بحجز معدات البث في شأن أربع قنوات غير قانونية وتبث دون إجازة وهي قنوات "الزيتونة" و"نسمة" و"حنبعل" واذاعة "القرآن الكريم".
وأضاف عضو "الهايكا" أن موظفين من الهيئة تولوا مصحوبين بالقوة العامة تنفيذ قرار حجز معدات بث كل من اذاعة "القران الكريم" وقناة "نسمة"، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لتنفيذ قرار حجز معدات بث قناة "حنبعل".
من ناحية أخرى قال زياد الريبة الممثل القانوني والمدير العام لقناة نسمة في ندوة صحفية أن نسمة لم تكن يوما قناة خارجة عن القانون بما أنها أبرمت عقدا مع الدولة التونسية ما قبل الثورة.
وأوضح الريبة أن القناة سعت في أكثر من مرة إلى تسوية وضعية القناة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلا أنها وجدت مماطلة منها.
وأضافت المحامية سنية الدهماني " الهبطة على المؤسسات الإعلامية من قبل الهايكا غير بريئة ووراءها غايات سياسية واضحة".
وكان تم حجز تجهيزات البث لكل من القناة التلفزية الخاصة "نسمة" وإذاعة "القرآن الكريم"، صباح يوم أمس الاربعاء، ووضع الشمع الأحمر على استوديوهات البث الخاصة بهما، وفق ما صرح به هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وتأتي عملية الغلق وفق السنوسي، في إطار تنفيذ قرار سابق صادرعن الهيئة يقضي بحجز معدات البث في شأن أربع قنوات غير قانونية وتبث دون إجازة وهي قنوات "الزيتونة" و"نسمة" و"حنبعل" واذاعة "القرآن الكريم".
وأضاف عضو "الهايكا" أن موظفين من الهيئة تولوا مصحوبين بالقوة العامة تنفيذ قرار حجز معدات بث كل من اذاعة "القران الكريم" وقناة "نسمة"، مشيرا إلى أن الترتيبات جارية لتنفيذ قرار حجز معدات بث قناة "حنبعل".
من ناحية أخرى قال زياد الريبة الممثل القانوني والمدير العام لقناة نسمة في ندوة صحفية أن نسمة لم تكن يوما قناة خارجة عن القانون بما أنها أبرمت عقدا مع الدولة التونسية ما قبل الثورة.
وأوضح الريبة أن القناة سعت في أكثر من مرة إلى تسوية وضعية القناة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلا أنها وجدت مماطلة منها.
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