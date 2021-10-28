إلغاء إتفاقيتين مع مركز الاسلام والديمقراطية واتحاد علماء المسلمين

أصدر وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي قرارا يقضي بالغاء اتفاقية التعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ( ومقرها واشنطن) والغاء اتفاقية التعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.





وتعود أسباب إلغاء الاتفاقياتين مع مركز دراسة الإسلام والديموقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حسب ما أكده مصدر مطلع لاذاعة موزاييك الى عدم تلاؤم برامجها مع حاجيات الإطارات الدينية واعتماد الوزارة سياسة النأي عن كل ما من شأنه ان يكون ذا شبهة خاصة وان القائمين على هذه المراكز لهم انتماء سياسي واضح ومواقع قيادية حزبية الامر الذي لا يستقيم خاصة مع سعي الوزارة لتحييد دورها بالاضافة الى ما تراه وزارة الشؤون الدينية من قدرة لدى مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة في توفير التكوين المطلوب دون اللجوء الى مؤسسات أخرى.





