المرناقية: مداهمات أمنية والاطاحة بعدة عناصر اجرامية وحجز سيارات مسروقة

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 09:26 قراءة: 0 د, 22 ث
        
تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالمرناقية واثر مداهمات ليلية أمس من ايقاف عدة عناصر اجرامية مفتش عنهم من أجل السلب والسرقة من داخل محل مسكون و محاولة سرقة محل تجاري و الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة و الاضرار بملك الغير الخاص.

هذا وتم حجز سيارة مفتش عنها كما تم العثور على سيارة محل سرقة و استرجاعها لصاحبها في وقت وجيز.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235069



En continu

Toutes les news

الخميس 28 أكتوبر 2021 | 22 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:28 15:03 12:10 06:39 05:12
Babnet
18°
 Babnet22° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1623°-1623°-1625°-1927°-21
  • Avoirs en devises
    21481,6

  • (26 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29813 DT        1$ =2,83424 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 oct)   898,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة