المرناقية: مداهمات أمنية والاطاحة بعدة عناصر اجرامية وحجز سيارات مسروقة

تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالمرناقية واثر مداهمات ليلية أمس من ايقاف عدة عناصر اجرامية مفتش عنهم من أجل السلب والسرقة من داخل محل مسكون و محاولة سرقة محل تجاري و الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة و الاضرار بملك الغير الخاص.



هذا وتم حجز سيارة مفتش عنها كما تم العثور على سيارة محل سرقة و استرجاعها لصاحبها في وقت وجيز.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



