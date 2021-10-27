ترقية إستثنائية لمحافظ شرطة جُرح خلال القبض على مجرم خطير

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 22:02قراءة: 0 د, 24 ث
        
قرّر اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 وزير الداخلية توفيق شرف الدين ترقية محافظ الشرطة أكرم الحمروني بصفة استثنائية إلى رتبة محافظ شرطة أول أصيب خلال عملية إيقاف مجرم خطير في سوسة، تشجيعا له ولأبناء المؤسسة الأمنية لما يقدمونه من جسيم التضحيات خدمة للأمن العام بالبلاد، وفق ما أعلنت الوزارة في بلاغ.

وتمكّن الحمروني مساء السبت الماضي من القبض على عنصر خطير مفتش عنه، وأفضت العملية إلى إلقاء القبض على عناصر أخرى مرتبطة به وتمّ حجز سلاح تقليدي الصنع كان يتحوّز به.



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