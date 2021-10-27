جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل محور لقاء قيس سعيد ونجلاء بودن

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 19:19قراءة: 0 د, 18 ث
        
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، .
واطلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في قمة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة مؤخرا بالرياض.
كما تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.



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