جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل محور لقاء قيس سعيد ونجلاء بودن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، .واطلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في قمة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة مؤخرا بالرياض.كما تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.