مدير عام قناة نسمة: لم نكن يوما قناة خارجة عن القانون.. والهايكا ترفض النظر في ملف نسمة منذ 2018

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 19:16قراءة: 0 د, 21 ث
        
قال زياد الريبة الممثل القانوني والمدير العام لقناة نسمة في ندوة صحفية على خلفية غلق قناة نسمة اليوم الأربعاء أن نسمة لم تكن يوما قناة خارجة عن القانون بما أنها أبرمت عقدا مع الدولة التونسية ما قبل الثورة.

وأوضح الريبة أن القناة سعت في أكثر من مرة إلى تسوية وضعية القناة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلا أنها وجدت مماطلة منها.



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