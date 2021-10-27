مدير عام قناة نسمة: لم نكن يوما قناة خارجة عن القانون.. والهايكا ترفض النظر في ملف نسمة منذ 2018

قال زياد الريبة الممثل القانوني والمدير العام لقناة نسمة في ندوة صحفية على خلفية غلق قناة نسمة اليوم الأربعاء أن نسمة لم تكن يوما قناة خارجة عن القانون بما أنها أبرمت عقدا مع الدولة التونسية ما قبل الثورة.وأوضح الريبة أن القناة سعت في أكثر من مرة إلى تسوية وضعية القناة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلا أنها وجدت مماطلة منها.