حركة النهضة تنفي تغيير مقرها

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 12:13قراءة: 0 د, 21 ث
نفى عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عبد الفتاح الطاغوتي، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، تغيير مقرّ الحركة.

وأضاف عبد الفتاح الطاغوتي، في مداخلة هاتفية مع برنامج ماتينال اذاعة شمس، أن ما يروج من أخبار يندرج في إطار سلسلة الأكاذيب والافتراءات وفق تعبيره.

وشدد الطاغوتي على أن فرقة أمنية تنقلت إلى المقر المركزي للحركة وقامت بحجز "الخادم" الخاص بها ولفت إلى أن النهضة تشتغل في إطار القانون وتثق في القضاء.



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