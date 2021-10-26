مطار تونس قرطاج - إحباط عملية تهريب لأكثر من 500 غرام من الهيروين كانت بأمعاء أحد الأشخاص

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 21:24قراءة: 0 د, 24 ث
بناء على معلومات مفادها إعتزام شخص (قاطن بتونس العاصمة) تهريب كمية من المواد المخدرة من بلد أجنبي إلى تونس، تعهدت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت يوم 26 أكتوبر 2021 من القبض على المعني بمطار تونس قرطاج قادما من البلد الأجنبي والذي بعرضه على الأشعة تبيّن وجود 83 كبسولة من مخدر "الهيروين" مختلفة الأحجام تزن حوالي 550 غرام بأمعائه.

ووفق بلاغ للداخلية , أذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235003



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 | 20 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:31 15:05 12:10 06:37 05:10
Babnet
19°
Babnet22°Babnet% 88:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1922°-1822°-1723°-1623°-17
  • Avoirs en devises
    21481,6

  • (26 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,29813 DT        1$ =2,83424 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 oct)   898,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة