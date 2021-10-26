مطار تونس قرطاج - إحباط عملية تهريب لأكثر من 500 غرام من الهيروين كانت بأمعاء أحد الأشخاص

بناء على معلومات مفادها إعتزام شخص (قاطن بتونس العاصمة) تهريب كمية من المواد المخدرة من بلد أجنبي إلى تونس، تعهدت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت يوم 26 أكتوبر 2021 من القبض على المعني بمطار تونس قرطاج قادما من البلد الأجنبي والذي بعرضه على الأشعة تبيّن وجود 83 كبسولة من مخدر "الهيروين" مختلفة الأحجام تزن حوالي 550 غرام بأمعائه.



ووفق بلاغ للداخلية , أذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ به واتخاذ ما يتعين في شأنه.



