أُصيب بقاذفة تقليدية أثناء تفتيش موقوف: شرف الدين يستقبل محافظ شرطة بُتِر اصبعه

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 21:22قراءة: 0 د, 25 ث
استقبل مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 السيد وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" بمقر الوزارة، محافظ شرطة "أكرم الحمروني" الذي كان قد تعرّض لإصابة على مستوى إصبعه آلت لاحقا إلى بتره، أثناء أدائه لواجبه يوم السبت الماضي وذلك إثر صدور إطلاقة نارية لقادفة تقليدية الصنع أثناء ضبط أحد المفتش عنهم وتفتيش حقيبته.
وثمّن السيد الوزير بالمناسبة الدور الهام والطلائعي الذي تقوم به كافة الوحدات الأمنية في تصدّيها للجريمة بأنواعها مبرزا الروح الوطنية العالية ونكران الذات الذي يتحلّى به أبناء المؤسسة الأمنية وتفانيهم في أداء الواجب.


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