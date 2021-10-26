الغناي: علاقة الرئيس بتسويغ الأراضي الدولية كعلاقة نائب بعلاج الكورونا

انتقد النائب عن حزب التيار الديمقراطي، زياد الغناي، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، اتهامات رئيس الجمهورية بخصوص الاستيلاء على أراضي الدولة.
وكتب الغناي تدوينة على حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك تدوينة قال فيها: "يبدو لي علاقة الرئيس بكيفية تسويغ الأراضي الدولية نفس علاقة نائب شعب بعلاج الكورونا".
يذكر أن رئيس الجمهورية قال يوم الاثنين لدى استقباله محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، أن أمامه قضية لشخص تورط في ما لايحصى ولا يعد من القضايا, من الإرشاء و الإرتشاء إلى الإستيلاء على أراضي دولية و أسواق ولايات باجة وسوسة ومنوبة وشيكات دون رصيد وغيرها.
و أضاف رئيس الدولة،أن هذا الشخص تمكن من استغلال أرض تبلغ مساحتها ال147 هكتارا، بمقتضى عقد تم توقيعه في 30 جوان 2020 مقابل 27 ألف دينار فقط في السنة بعد دفعه رشوة تقدر ب80 ألف دينار لإحدى البلديات.
و أكد رئيس الجمهورية أن الملف موجود ولكنه مازال يعمل دون محاسبة أو ملاحقة فقط لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لحزب معين حسب قوله.
وكتب الغناي تدوينة على حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك تدوينة قال فيها: "يبدو لي علاقة الرئيس بكيفية تسويغ الأراضي الدولية نفس علاقة نائب شعب بعلاج الكورونا".
يذكر أن رئيس الجمهورية قال يوم الاثنين لدى استقباله محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، أن أمامه قضية لشخص تورط في ما لايحصى ولا يعد من القضايا, من الإرشاء و الإرتشاء إلى الإستيلاء على أراضي دولية و أسواق ولايات باجة وسوسة ومنوبة وشيكات دون رصيد وغيرها.
و أضاف رئيس الدولة،أن هذا الشخص تمكن من استغلال أرض تبلغ مساحتها ال147 هكتارا، بمقتضى عقد تم توقيعه في 30 جوان 2020 مقابل 27 ألف دينار فقط في السنة بعد دفعه رشوة تقدر ب80 ألف دينار لإحدى البلديات.
و أكد رئيس الجمهورية أن الملف موجود ولكنه مازال يعمل دون محاسبة أو ملاحقة فقط لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لحزب معين حسب قوله.
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