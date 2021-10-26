بمقتضى أمر رئاسي صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي، تمت تسمية كل من حاتم القفصي وسارة رجب وعاقصة البحري وسامية الشرفي قدور مستشارين لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
من بينهم عاقصة البحري وسارة رجب: أمر رئاسي بسمية 4 مستشارين لرئيسة الحكومة
En continu
.
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 | 20 ربيع الأول 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:58
|17:31
|15:05
|12:10
|06:37
|05:10
|
20°
|23°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
5.14 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-19
|22°-18
|22°-17
|22°-17
|22°-16
- Avoirs en devises
21481,6
(26 oct)
- Jours d'importation
130
- 1 € = 3,29813 DT 1$ =2,83424 DT
- Solde Compte du Trésor (26 oct) 898,7 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 986 312) كورونا: حالتا وفاة و نسبة التح
( 61 760) السيرة الذاتية لرئيسة الحكومة نجلا
( 35 688) تركيبة الحكومة الجديدة ..25 عضوا م
( 34 417) الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة ف
( 33 935) السيرة الذاتية لوزير الداخلية، تو
( 28 439) السيرة الذاتية لوزير التربية فتحي
( 27 631) من هي سهام البوغديري نمصية وزيرة
( 26 802) الصافي سعيد لحمزة البلومي: أسئلتك
( 26 353) السيرة الذاتية لوزير الشباب والري
( 25 101) بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تخسر الن
( 24 432) حاكم التحقيق العسكري يصدر قراره في
( 24 298) وزارة الصحة: تطعيم 54687 شخصا ضد ك
( 24 134) رئيسة الحكومة، نجلاء بودن تصل الر
( 22 975) بعد بنما... اسم محسن مرزوق يطفو
( 22 562) نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف.
( 22 430) البرلمان الأوروبي يصادق على القر
( 21 491) بعد اسبوع من صدور الامر 117،واكثر
( 20 870) وقفة احتجاجية ضد رئيس الدولة للمط
( 19 949) وحدات الحماية المدنية تطفئ 75 حريق
( 19 574) وضع ملائم لنزول امطار بالسواحل الش
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 234988