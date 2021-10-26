من بينهم عاقصة البحري وسارة رجب: أمر رئاسي بسمية 4 مستشارين لرئيسة الحكومة

بمقتضى أمر رئاسي صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي، تمت تسمية كل من حاتم القفصي وسارة رجب وعاقصة البحري وسامية الشرفي قدور مستشارين لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن.



