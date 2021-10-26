رضا بالحاج: حسن الزرقوني غير مُحايد ويعمل في السياسة

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 08:53قراءة: 0 د, 40 ث
اعتبر المدير التنفيذي لحزب الأمل، رضا بلحاج، أن الرئيس المدير العام لمؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاع الرأي حسن الزرقوني "غير مُحايد ويعمل في السياسة".

وأضاف رضا بالحاج خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، أنه صرح منذ سنة 2014 بأن الزرقوني غير مُحايد حتى مع حركة نداء تونس.

ولفت بلحاج إلى أن مراكز سبر آراء أمريكية قامت مؤخرا بنشر عملية استطلاع للرأي وكانت نتائجها مخالفة لسيغما كونساي.


يذكر أن جريدة المغرب نشرت اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر2021، الباروميتر السياسي لشهر أكتوبر الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي لاستطلاع الرأي والذي أظهر تصدر الدستوري الحر و"حزب قيس سعيّد" لنوايا التصويت في التشريعية.

كما أظهر الباروميتر السياسي تصدر رئيس الجمهورية قيس يتصدر نوايا التصويت للرئاسية بـ89.4%.


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