مبروك كرشيد: حركة النهضة ما دخلت قرية إلا أفسدتها

قال النائب في البرلمان المجمد مبروك كورشيد ان حركة النهضة تسببت في الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد.وأضاف مبروك كورشيد في حوار على قناة التاسعة" النهضة ما دخلت قرية الا أفسدتها" متابعا " في النهاية كان لا بد من الخروج من المنظومة السابقة دون الضياع في منظومة جديدة مجهولة".وتابع كورشيد " لا يمكن لحوار وطني ان ينجح دون تشريك اتحاد الشغل او منظمة الاعراف".ووجه كورشيد كلامه للرئيس قاىلا " من ينصر تونس ليس الفايسبوك وانما العمل الجاد".كما طالب كرشيد رئيس الجمهورية بإيلاء الملف الإقتصادي الأولوية والأهمية الكبرى في الحوار الوطني، وفي تعليقه على مشاركة أطراف دون أخرى، أكد كرشيد أن حوارات وطنية سابقة تم افشالها، خاصة من طرف حركة النهضة التي قال "أنها كلما دخلت قرية إلا وأفسدتها"، وفق قوله.