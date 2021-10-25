في شكاية رفعها المكلف العام ... الاحتفاظ ب13 موظفا بمندوبية التربية بسيدي بوزيد وصاحبي مؤسسات خاصة

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل"باب نات" اليوم الاثنين 25 اكتوبر 2021 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اذنت اليوم الاثنين بالاحتفاظ ب 13شخص من بينهم 11موظفا تابعين لمندوبية التربية والتعليم بسيدي بوزيد و صاحبي مؤسسة تعليم خاص وادراج شخصين بالتفتيش و تقديم شخصين و ابقاء شخص بحالة سراح على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية على خلفية اكتشاف مصالحها لتدليس في الشهادات العلمية التي تقدموا بها إليها.

واكد مساعد وكيل الجمهورية انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص الملف .



