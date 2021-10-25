رئيس الجمهورية يستقبل توفيق شرف الدين، وزير الداخلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.واستمع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، إلى عرض حول الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة إثر تهاطل الأمطار في تونس.كما أكّد رئيس الجمهورية على أن المرافق العمومية تابعة للدولة، وشدّد على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون لا سيّما في ظلّ محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية التي عبّر عنها الشعب التونسي يوم 25 جويلية الماضي.