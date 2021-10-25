رئيس الجمهورية يستقبل توفيق شرف الدين، وزير الداخلية

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 16:49قراءة: 0 د, 26 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

واستمع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، إلى عرض حول الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة إثر تهاطل الأمطار في تونس.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن المرافق العمومية تابعة للدولة، وشدّد على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون لا سيّما في ظلّ محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية التي عبّر عنها الشعب التونسي يوم 25 جويلية الماضي.



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