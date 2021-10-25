قضية اللوبيينغ: فرقة أمنية بالمقر المركزي للنهضة

قال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام والاتصال عبد الفتاح التاغوتي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 أنّ فرقة أمنية حضرت صباح اليوم بمقر الحركة بمونبليزير بالعاصمة في إطار التحقيق في قضية للوبيينغ.



يشار إلى أن اتهامات وجهت لحركة النهضة بدفع ملايين الدولارات لشركات لوبيينغ للتأثير في صنع القرار الأميركي عقب اتخاذ الرئيس قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية.





