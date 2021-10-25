قضية اللوبيينغ: فرقة أمنية بالمقر المركزي للنهضة

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 13:30قراءة: 0 د, 18 ث
قال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام والاتصال عبد الفتاح التاغوتي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 أنّ فرقة أمنية حضرت صباح اليوم بمقر الحركة بمونبليزير بالعاصمة في إطار التحقيق في قضية للوبيينغ.

يشار إلى أن اتهامات وجهت لحركة النهضة بدفع ملايين الدولارات لشركات لوبيينغ للتأثير في صنع القرار الأميركي عقب اتخاذ الرئيس قيس سعيد للاجراءات الاستثنائية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234893



En continu

Toutes les news

الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
22°
Babnet23°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1922°-1922°-1822°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن