بلدية تونس : تمساح البلفدير بخير و يمكنكم زيارته للتأكد

نفت بلدية تونس ما تم ترويجه مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة التمساح بحديقة الحيوانات البلفيدير .
وذكرت البلدية في بلاغ لها أن التمساح في حالة جيدة ويمكن للجميع زيارة الحديقة للتثبت من صحة المعلومة .
اقرأ أيضا: حديقة البلفيدير:عدد من الزوار يرشقون تمساحا بالحجارة مما أدى إلى نفوقه
وذكرت البلدية في بلاغ لها أن التمساح في حالة جيدة ويمكن للجميع زيارة الحديقة للتثبت من صحة المعلومة .
اقرأ أيضا: حديقة البلفيدير:عدد من الزوار يرشقون تمساحا بالحجارة مما أدى إلى نفوقه
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 234890