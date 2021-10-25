بلدية تونس : تمساح البلفدير بخير و يمكنكم زيارته للتأكد

نفت بلدية تونس ما تم ترويجه مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة التمساح بحديقة الحيوانات البلفيدير .وذكرت البلدية في بلاغ لها أن التمساح في حالة جيدة ويمكن للجميع زيارة الحديقة للتثبت من صحة المعلومة .