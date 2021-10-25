بلدية تونس : تمساح البلفدير بخير و يمكنكم زيارته للتأكد

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 13:19قراءة: 0 د, 18 ث
نفت بلدية تونس ما تم ترويجه مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة التمساح بحديقة الحيوانات البلفيدير .

وذكرت البلدية في بلاغ لها أن التمساح في حالة جيدة ويمكن للجميع زيارة الحديقة للتثبت من صحة المعلومة .

اقرأ أيضا: حديقة البلفيدير:عدد من الزوار يرشقون تمساحا بالحجارة مما أدى إلى نفوقه




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234890



En continu

Toutes les news

الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
22°
Babnet23°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1922°-1922°-1822°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن