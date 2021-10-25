مختار التليلي: قيس سعيد أخرجنا من الظلمات الي النور... عبير موسى في القمة ويمينة الزغلامي في القاع تحب ترجعنا للشريعة وقصان اليدين

قال الأحد 24 أكتوبر المدرب مختار التليلي ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمثل المرأة التونسية وهي في القمة حسب تعبيره.واعتبر التليلي انه لا مجال للمقارنة بين عبير موسى والقيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي التي قال انها في القاع وتوجهاتها تقوم على ارساء الشريعة وقصّان اليدين.وبخصوص رئيس الجمهورية قيس سعيد قال التليلي ان سعيد هو رئيسنا المبجل أخرجنا من الظلمات وعنق الزجاجة الي النور في انتظار عديد القرارات الأخرى والاجراءات التي تعود بالنفع على الرياضة التونسية.