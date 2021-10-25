مختار التليلي: قيس سعيد أخرجنا من الظلمات الي النور... عبير موسى في القمة ويمينة الزغلامي في القاع تحب ترجعنا للشريعة وقصان اليدين

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 11:22قراءة: 0 د, 26 ث
قال الأحد 24 أكتوبر المدرب مختار التليلي ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمثل المرأة التونسية وهي في القمة حسب تعبيره.

واعتبر التليلي انه لا مجال للمقارنة بين عبير موسى والقيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي التي قال انها في القاع وتوجهاتها تقوم على ارساء الشريعة وقصّان اليدين.

وبخصوص رئيس الجمهورية قيس سعيد قال التليلي ان سعيد هو رئيسنا المبجل أخرجنا من الظلمات وعنق الزجاجة الي النور في انتظار عديد القرارات الأخرى والاجراءات التي تعود بالنفع على الرياضة التونسية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234879



En continu

Toutes les news

الاثنين 25 أكتوبر 2021 | 19 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:32 15:06 12:10 06:36 05:09
Babnet
20°
Babnet23°Babnet% 88:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1922°-1921°-1821°-1721°-17
  • Avoirs en devises
    21631,2

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29470 DT        1$ =2,83032 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   1301,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن