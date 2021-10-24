الحماية المدنية تستنجد بفرق الغوص لإخراج سيارة عالقة في نفق باب سويقة الذي غمرته مياه الأمطار

صورة توضيحية
Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 17:30قراءة: 0 د, 24 ث
عمدت المصالح التابعة للإدارة الحهوية للحماية المدنية بتونس، من تخليص سيارة عالقة بنفق باب سويقة غمرتها المياه.
وقال المدير الجهوي للحماية المدنية منير الريابي في تصريح لإذاعة ''اي اف ام''، صباح اليوم الأحد أنّ مصالح الحماية المدنية استنجدت بفرق الغوص من أجل استخراج سيارة أخرى غمرتها مياه الأمطار داخل نفق باب سويقة.

وأكد المتحدث تجند الديوان الوطني للحماية المدنية من أجل الاستجابة لكل نداءات الاستغاثة التي قد يتلقاها من مختلف مناطق إقليم تونس الكبرى.


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