أنس جابر تعلن تغيبها عن بطولة Courmayeur Ladies Open للتنس

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 18:44قراءة: 0 د, 7 ث
أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة 8 عالميا أنها لن تشارك في بطولة 'Courmayeur Ladies Open' بسبب إصابتها على مستوى المرفق.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234850

Observateur  (Canada)  |Dimanche 24 Octobre 2021 à 19h 51m |           
فرحان هههههه إن شاء الله تواصل ديما هكة ههههه



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