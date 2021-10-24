أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة 8 عالميا أنها لن تشارك في بطولة 'Courmayeur Ladies Open' بسبب إصابتها على مستوى المرفق.
أنس جابر تعلن تغيبها عن بطولة Courmayeur Ladies Open للتنس
En continu
.
الأحد 24 أكتوبر 2021 | 18 ربيع الأول 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:00
|17:33
|15:07
|12:10
|06:35
|05:08
|
18°
|22°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-18
|23°-19
|22°-19
|21°-18
|22°-17
- Avoirs en devises
21631,2
(22 oct)
- Jours d'importation
131
- 1 € = 3,29470 DT 1$ =2,83032 DT
- Solde Compte du Trésor (22 oct) 1301,0 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 984 640) كورونا: حالة وفاة واحدة و نسبة
( 61 520) السيرة الذاتية لرئيسة الحكومة نجلا
( 35 532) تركيبة الحكومة الجديدة ..25 عضوا م
( 34 088) الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة ف
( 33 767) السيرة الذاتية لوزير الداخلية، تو
( 28 283) السيرة الذاتية لوزير التربية فتحي
( 27 457) من هي سهام البوغديري نمصية وزيرة
( 26 609) الصافي سعيد لحمزة البلومي: أسئلتك
( 26 171) السيرة الذاتية لوزير الشباب والري
( 24 953) بطولة شيكاغو 2 - انس جابر تخسر الن
( 24 270) حاكم التحقيق العسكري يصدر قراره في
( 23 365) كورونا: تلقيح اكثر من 30 الف شخص
( 22 809) بعد بنما... اسم محسن مرزوق يطفو
( 22 368) نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف.
( 22 227) البرلمان الأوروبي يصادق على القر
( 21 346) بعد اسبوع من صدور الامر 117،واكثر
( 20 721) وقفة احتجاجية ضد رئيس الدولة للمط
( 19 806) وحدات الحماية المدنية تطفئ 75 حريق
( 19 410) وضع ملائم لنزول امطار بالسواحل الش
( 18 970) مفارقات تشكيل حكومة نجلاء بودن
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 234850